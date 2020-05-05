Сергієві Стерненку готують підозру: що відомо про активіста

Офіс генпрокурора та СБУ готують підозру Сергієві Стерненку. Справа стосується третього збройного нападу на нього, коли активіст, захищаючись, смертельно поранив свого нападника. Що відомо про громадського діяча, читайте у матеріалі 24 каналу.

Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору", повідомляє 24 канал. Дізнайтесь більше Сергієві Стерненку готують підозру, його хочуть закрити у СІЗО, – активіст Біографія Стерненка Активісту 25 років. Він народився у селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області. Наразі проживає в Одесі.

Він народився у селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області. Наразі проживає в Одесі. До 2014 року "розкручував" групи у соціальних мережах.

Під час подій Революції Гідності долучився до активістів. Наприкінці 2013 року приєднався до Євромайдану Одеси. Згодом очолив його.

Згодом очолив його. Брав участь в революційних подіях у Києві. Зокрема, був там під час масових розстрілів 20 лютого на Грушевського.

Зокрема, був там під час масових розстрілів 20 лютого на Грушевського. У травні 2015 року увійшов до "100 впливових одеситів".

Є випускником Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, спеціальність – правознавство. Також навчається в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Працює юрисконсультом в компанії "Оскар Т". Читайте також Справа Стерненка – це частина проросійського реваншу, – Рябошапка Громадська діяльність На початку лютого 2014 року в Одесі створили обласний осередок "Правого Сектора". Невдовзі Стерненко його очолив.

Невдовзі Стерненко його очолив. Брав участь в організації закриття наркоточок з реалізації спайсу, "сміттєвої люстрації" . Зокрема, у протистояннях 2 травня 2014 року в Одесі, зриві концерту Ані Лорак, пікетуванні російського консульства, блокаді окупованого Криму восени 2015 року, притягненні до кримінальної відповідальності лікаря-хабарника Ігоря Бичкова тощо.

. Зокрема, у протистояннях 2 травня 2014 року в Одесі, зриві концерту Ані Лорак, пікетуванні російського консульства, блокаді окупованого Криму восени 2015 року, притягненні до кримінальної відповідальності лікаря-хабарника Ігоря Бичкова тощо. У 2015 році на активіста відкрили справу за підозрою у викраденні людини. Він провів кілька днів у СІЗО. Згодом його відпустил під заставу, гроші на неї дав бізнесмен, ексглава партії "УКРОП" Геннадій Корбан. Потерпілий у справі про викрадення жодного разу не з'явився до суду, тому розгляд справи не завершили.

Він провів кілька днів у СІЗО. Згодом його відпустил під заставу, гроші на неї дав бізнесмен, ексглава партії "УКРОП" Геннадій Корбан. Потерпілий у справі про викрадення жодного разу не з'явився до суду, тому розгляд справи не завершили. 15 листопада 2016 року Стерненко звернувся до суду з позовом проти викладачки Історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, українофобки Олени Радзиховської. Суд частково задовольнив позов. Викладачка виплатила відшкодування моральної шкоди у сумі 1 гривні.

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, українофобки Олени Радзиховської. Суд частково задовольнив позов. Викладачка виплатила відшкодування моральної шкоди у сумі 1 гривні. На початку лютого 2017 року залишив "Правий Сектор".

У 2017 році був одним з організаторів зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна . Адже той підтримував анексію Криму.

. Адже той підтримував анексію Криму. Крім того, виступив проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру . Йому висунули підозру в організації масових заворушень. Згодом ув’язнили на 60 діб. Заставу у 600 тисяч гривень вніс тоді голова Одеської ОДА Максим Степанов. Однак згодом апеляційний суд заставу скасував.

. Йому висунули підозру в організації масових заворушень. Згодом ув’язнили на 60 діб. Заставу у 600 тисяч гривень вніс тоді голова Одеської ОДА Максим Степанов. Однак згодом апеляційний суд заставу скасував. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі Громадської організації "Небайдужі". Зверніть увагу Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Ірини Венедіктової, – Стерненко Напади на Стерненка На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого-травня 2018 року. Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього активіст поранив одного з нападників ножем у живіт. Згодом той помер.

Все відбувалось в Одесі протягом лютого-травня 2018 року. Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього Організаторів та винних у нападах досі не знайшли. Однак сам Стерненко звинувачував в цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

Однак сам Стерненко звинувачував в цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції. Ірина Венедіктова , прийшовши на посаду глави Офісу генпрокурора, за словами її колишнього заступника Віктора Трепака, "виявила величезну зацікавленість до цієї справи". Трепаку вона сказала, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину.

, прийшовши на посаду глави Офісу генпрокурора, за словами її колишнього заступника Віктора Трепака, Трепаку вона сказала, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину. Офіс генпрокурора та СБУ готують активісту підозру. Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника.