Близько 23:00 на Дніпропетровщині знову залунала сирена повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників.

Дивіться також Ніхто дивом не загинув: у Дніпрі "Шахед" влетів у квартиру прямо через вікно

Які наслідки атаки Росії на Дніпро?

Після 23:10 у Дніпрі пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили попередили про ворожі дрони над містом.

Пізніше глава ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок атаки зайнялася пожежа на об'єкті інфраструктури. Екстрені служби вже почали працювати. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що уночі Росія масовано атакувала Дніпро. Внаслідок ворожих ударів ошкоджені житлові будинки, підприємства й об'єкт промислової інфраструктури. Частково зруйнований 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

О 19:08 Ганжа повідомив, що впродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей.

Унаслідок вечірньої атаки на Дніпро десять поранених. Вісім – у лікарні. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років.