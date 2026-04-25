Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов.

Які наслідки російської атаки по Дніпру?

За останніми даними, загинули 6 людей, ще понад 40 отримали поранення, серед них є діти.

Атака відбувалася у кілька хвиль: під удари потрапили житлові будинки, енергетичні об’єкти та інша цивільна інфраструктура. Вже вдень росіяни знову обстріляли район, який постраждав уночі.

Станом на зараз 23 постраждалих перебувають у лікарнях. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи тривають.

До ліквідації наслідків залучені всі міські служби: комунальники підвозять воду для рятувальників, надають техніку для розбору руйнувань і очищають вулиці від уламків.

Міський голова Борис Філатов розповів, що попри масштаб трагедії, трапляються й неймовірні випадки порятунку.

"Сьогодні вночі у квартиру влетів шахед. У самісіньке вікно. Усі залишилися живі. Бо бл...на не розірвалася. Таких випадків реально один на мільйон", – зазначив міський голова.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує надійного захисту від російських атак. Він закликав міжнародних партнерів швидше виконувати домовленості щодо посилення протиповітряної оборони та продовжувати тиск на Росію санкціями.



У Дніпрі "Шахед" влучив у самісіньке вікно / Фото Бориса Філатова



"Шахед" лежить у квартирі / Фото Бориса Філатова

