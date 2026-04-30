Після вибуху спалахнули магазин та кілька автомобілів, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомляє Дніпровська ОДА.

Дивіться також Масштабна атака по Одесі: багато постраждалих, медики борються за життя 2 людей

Що відомо про атаку на Дніпро?

У Дніпрі зранку 30 квітня стався вибух унаслідок російської атаки, яка, за попередніми даними, вразила цивільний автобус на одній із людних вулиць міста. Сам транспорт перебував серед щільного міського руху, що збільшує ризики для цивільних.

Після удару в місті пролунав вибух, над районом піднявся густий стовп диму. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще одна отримала поранення.

Момент прильоту у Дніпрі: дивіться відео

Окрім автобуса, пошкоджень зазнали розташовані поруч об’єкти інфраструктури. Після вибуху спалахнули магазин та кілька автомобілів, пожежа швидко поширилася через вибухову хвилю.

Наслідки атаки на Дніпро

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці, які ліквідовують займання та документують наслідки атаки. За даними Дніпропетровської ОВА, удар припав на Дніпровський район. Варто зазначити, що цей район Дніпра вже зазнавав обстрілів вчора, 29 квітня, внаслідок чого також фіксувалися пошкодження інфраструктури та займання.

Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Підгороднього, а також про ракетну загрозу з Донеччини. Обставини атаки, точний тип озброєння та повний масштаб руйнувань наразі уточнюються.

Місцева влада наголошує, що росіяни системно б’ють по цивільних об’єктах і транспорті, намагаючись завдати максимальних втрат серед мирного населення.

Що відомо про інші атаки Росії?