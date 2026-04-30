После взрыва загорелись магазин и несколько автомобилей, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Днепровская ОГА.

Что известно об атаке на Днепр?

В Днепре утром 30 апреля произошел взрыв в результате российской атаки, которая, по предварительным данным, поразила гражданский автобус на одной из людных улиц города. Сам транспорт находился среди плотного городского движения, что увеличивает риски для гражданских.

После удара в городе прогремел взрыв, над районом поднялся густой столб дыма. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще один получил ранения.

Кроме автобуса, повреждения получили расположенные рядом объекты инфраструктуры. После взрыва вспыхнули магазин и несколько автомобилей, пожар быстро распространился из-за взрывной волны.

Последствия атаки на Днепр / Фото Днепровская ОГА

На месте работают подразделения ГСЧС, медики и правоохранители, которые ликвидируют возгорание и документируют последствия атаки. По данным Днепропетровской ОГА, удар пришелся на Днепровский район. Стоит отметить, что этот район Днепра уже подвергался обстрелам вчера, 29 апреля, в результате чего также фиксировались повреждения инфраструктуры и возгорания.

Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Подгороднего, а также о ракетной угрозе из Донецкой области. Обстоятельства атаки, точный тип вооружения и полный масштаб разрушений пока уточняются.

Местные власти отмечают, что россияне системно бьют по гражданским объектам и транспорту, пытаясь нанести максимальные потери среди мирного населения.

