Харьковская ОВА и городские власти Харькова проинформировали о последствиях обстрела. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Харьков БпЛА 29 апреля и его последствиях?

Более десятка ударных беспилотников российской армии ударили по Харькову поздно вечером 28 апреля и ночью 29 числа. Ряд взрывов слышали местные жители в течение нескольких часов.

Первая волна пришлась на примерно 23:30, вторая произошла ближе к 1 ночи. Как раз в это время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе.

Чуть раньше об ударе вражеским беспилотником в этом же районе города писали в ОВА. Там вспыхнул пожар – на парковке гипермаркета.

Впоследствии стало известно о повреждении остекления окон, автомобиля и двух автобусов. Информации о пострадавших не поступало.

Еще одно попадание произошло в Слободском районе Харькова – в многоквартирных домах рядом выбиты окна, без пострадавших.

Также есть попадание в Немышлянском районе, здесь один человек пострадал, повреждено около 10 частных домов.

Есть информация и о прилете в Индустриальном районе Харькова.

Подробности о других возможных последствиях уточняют. На момент публикации атака БпЛА на Украину продолжалась. Кроме Харьковщины, в прицеле врага находится Одесская область.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетную опасность, угрозу применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще звучали взрывы в Украине в течение суток?

Во время атаки дронов на Кривой Рог погиб работник "АрселорМиттал Кривой Рог", еще 8 пострадали. Удары врага повредили инфраструктуру города, подверглись обстрелам и другие районы Днепропетровщины.

Внезапной атаки днем испытал Киев, там раздались взрывы из-за атаки беспилотников. Поврежден здание в Шевченковском районе, обломки дронов упали на кладбище в Соломенском, пострадали 2 человека.

Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала говорил, что такой дневной налет на столицу может быть неслучайным эпизодом. Ведь Россия не отказалась от намерения давить на Киев и будет искать для этого разные способы.