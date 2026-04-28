Если в вашей области раздались сирены – немедленно направляйтесь к укрытию. 24 Канал следит за информацией о движении враждебных целей в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

21:52, 28 апреля

Зафиксирован удар вражеским дроном по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова. Без пострадавших и разрушений на данную минуту,
– написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что оккупанты ударили БПЛА в проезжую часть. Экстренные службы устраняют последствия вражеских обстрелов.

21:37, 28 апреля

Группа БПЛА в Одесской области (Южное) с моря.

21:23, 28 апреля

Группа БПЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесскую область (Овидиополь/Черноморск).