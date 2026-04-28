Якщо у вашій області пролунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкує за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

21:52, 28 квітня

Зафіксовано удар ворожим дроном по обʼєкту інфраструктури у Немишлянському районі Харкова. Без постраждалих та руйнувань на дану хвилину,
– написав мер Харкова Ігор Терехов.

Очільник Харківської ОВА наголосив, що окупанти вдарили БпЛА у проїжджу частину. Екстрені служби усувають наслідки ворожого обстрілу.

21:37, 28 квітня

Група БпЛА на Одещину (Південне) з моря.

21:23, 28 квітня

Група БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину (Овідіополь/Чорноморськ).