Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил, что такой дневной налет вряд ли был случайным эпизодом. По его словам, Россия могла преследовать гораздо более широкую цель, чем просто единичный удар по столице.

Смотрите также Новые линии обороны на севере: в СНБО объяснили, есть ли угроза наступления на Киев

Одиночный дневной удар мог быть не случайным

Появление русских дронов над Киевом в середине дня Пехньо не считает обычным эпизодом.

К сведению! Днем 28 апреля Россия нетипично атаковала Киев беспилотниками, из-за чего в столице раздались взрывы и работала ПВО. Воздушные силы предупредили о движении БПЛА на Киев около 14:06, а взрывы в городе услышали ориентировочно в 14.18.

Такие атаки не похожи на массированный налет., зато дают врагу другое преимущество: отдельный БПЛА легче провести украинским небом, он менее заметен и может выполнять не только ударную, но и разведывательную задачу.

Раньше мы видели использование дронов в такой дневной период., в частности над столицей, в тот момент, когда они проводили разведку. Такие случаи были,

– сказал Пехньо.

Он напомнил, что после таких разведок Россия уже устраивала комбинированные удары– и дронами, и ракеты. Именно поэтому нынешнюю атаку он не стал называть случайной, хотя и предостерег от поспешных выводов о конкретном сценарии.

Я не хочу сейчас быть таким голословным, что это, мол, может быть элементом подготовки, но нам нужно учитывать то, что россияне по-всякому пытаются укусить столицу и не только,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, Россия не отказалась от намерения давить на Киев и будет искать для этого разные способы.

Как российские дроны прорвались в столицу?

Пехньо обратил внимание, что российские дроны во время этой атаки летели слишком низко, а это может свидетельствовать не только о попытке пройти незаметно, но и об использовании управления через так называемые mesh-системы. Речь идет о сети ретрансляторов и башен, которые позволяют российским БПЛА сохранять управляемость на большом расстоянии и заходить на цели там, где их сложнее обнаружить радарами.

У россиян до сих пор есть такая опция, как mesh-система для связи дронов, которая обеспечивает прямоуправляемость российских БПЛА по тем или иным объектам, по которым российский оператор направит такой дрон,

– объяснил военный обозреватель.

Такие системы, по его словам, работают не только с оккупированных территорий Крыма, Донецкая и Луганская области.

Справка! Mesh-система– это сеть связи, в которой дроны могут подключаться друг к другу и работать как ретранслятор сигнала. Благодаря этому "Шахед" не привязывается к одному наземному каналу или маршруту, а может пройти через несколько областей и уже поближе к цели получить связь через другой борт в воздухе. Для такой схемы иногда достаточно даже одного дрона-ретранслятора. При этом оператор не ведет беспилотник вручную весь полет., а лишь подтверждает цель на финальном отрезке, после чего дрон завершает атаку по заложенному алгоритму. Именно так Россия получает больше возможностей для нетипичных ударов по дальним городам.

Для этого Россия также использует инфраструктуру в Беларуси, а именно башни, через которые можно ретранслировать сигнал и поддерживать полет дрона вплоть до столицы.

Благодаря, например, той же Белоруссии и существованию там башен для ретрансляции для русских дронов, в том числе возможен вообще такой одиночный долет БПЛА до столицы.,

– сказал Пехньо.

Именно низкий полет дает таким дронам шанс избегать обнаружения украинскими радиолокационными системами., хотя в то же время делает их траекторию менее стабильной и более опасной для жилой застройки.

К слову! Подобный нетипичный удар Россия уже применяла 18 марта по Львову, когда в город фактически долетел один "Шахед". Тогда авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснял, что такие атаки могут происходить не из-за обычного массированного налета, а благодаря mesh-системе или другим каналам связи, которые позволяют дрону сохранять управляемость на большом расстоянии.

Нынешний одиночный дневной удар по Киеву выглядит не случайно., а еще одним примером того, как Россия тестирует нестандартные маршруты и способы точечного давления на крупные города Такие удары не следует воспринимать как разовый сбой или импровизацию, потому что Россия будет и дальше искать способы доразведки и новых атак.

Что известно о последствиях атаки на Киев 28 апреля?

В Шевченковском районе обломки дрона повредили недострой. По данным ГСЧС, там пострадали крыша и фасад здания, а также возникли две незначительные очаги возгорания. Спасатели ликвидировали пожар.

Также, в Шевченковском районе после падения обломков произошло столкновение двух автомобилей, а один человек пострадал. Как сообщил Виталий Кличко, в результате взрыва из-за падения БпЛА легковушка наехала на пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Позже обломки обнаружили еще на одной локации в этом районе.

В Соломенском районе обломки дрона упали на территорию кладбища. Там загорелся мусор на площади 5 квадратных метров, пожар был потушен. Медики также оказали помощь еще одному пострадавшему именно в этом районе.