Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что в последнее время Россия осуществляет определенные странные атаки. Стоит хотя бы вспомнить атаку "Ланцетами" по Киеву. Теперь вот такой удар "Шахедом". Но нельзя забывать о двух факторах: беспилотник долетел до Запада Украины и непосредственно до Львова.

Как "Шахеду" удалось прорваться во Львов?

По словам Храпчинского, атака "Шахеда" по Львову демонстрирует, что Украине и в дальнейшем нужно работать в направлении развертывания различных сенсоров и систем, которые сформировали бы качественное поле для обнаружения воздушных целей. Так будет легче противодействовать таким угрозам.

Расстояние от Львова до территории Беларуси составляет более 200 километров. Враг вполне мог использовать тамошние башни мобильной связи.

Нельзя говорить, что в этом случае было ручное управление с наведением на цель. Но можно говорить, что его контролировали за счет ряда возможностей по связи с Mesh-сетью или наличием SIM-карты, которая позволяла использовать мобильного оператора для корректировки наведения на цель,

– свитает Храпчинский.

Обратите внимание! Россия устанавливала на территории Беларуси ретрансляторы связи, которые помогали лучше управлять "Шахедами". Украина уничтожила эту сеть.

Как защититься от таких дронов?

Как отметил Храпчинский, Украине важно работать в направлении создания сплошного поля радиолокации. Это дорого, но именно это поможет избегать ситуаций, когда одиночный дрон становится незаметным, используя или сверхмалые, или значительные высоты.

Не стоит забывать о попытках врага использовать мобильную связь для своих атак. Вполне вероятно, что враг может использовать "Шахед" с дополнительным средством поражения, который будет корректироваться через SIM-карту.

Здесь возникает еще один вопрос о развертывании систем радиоэлектронной борьбы, которая бы закрывала весь возможный спектр применения. Они могут быть основным элементом противодействия той же Mesh-связи. Тогда мы фактически будем защищены от любых таких угроз,

– отметил Храпчинский.

Украина работает над усилением противовоздушной обороны. Сейчас удается уничтожать значительное количество беспилотников. Впрочем, враг использует колоссальное количество различных элементов, чтобы перегрузить ПВО. Со временем было бы полезно дойти до того, чтобы ИИ помогал оценить угрозу от воздушной цели.

Есть беспилотники-имитаторы; есть беспилотники со взрывчаткой. Я говорю о разумной системе ПВО, где идет не только оценка самой воздушной цели; но и того, какую функцию он выполняет во время массированной атаки. Инструменты ИИ могут в этом помочь. Компьютер может быстрее просчитать это за человека. Он не будет принимать самостоятельно решение, а поможет оператору быстрее оценить ситуацию,

– отметил Храпчиснький.

Удар "Шахедом" по Львову