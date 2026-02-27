Такая система работала как ретранслятор связи. Об этом рассказал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".
Как "Шахедами" руководили из Беларуси?
Украинские военные сообщили об уничтожении Mesh-сети, которую использовали ударные дроны типа "Шахед" для координации полетов. Такая система позволяла беспилотникам обмениваться сигналами между собой, работая как ретрансляторы и усилители связи.
"Флеш" объясняет, что для работы этой сети необходимы наземные точки управления – мощные передатчики, размещенные на высоких мачтах вблизи границ. Именно из таких точек сигнал мог поступать к операторам и обеспечивать наведение дронов на большие расстояния.
Он отмечает, что подобные узлы фиксировались не только на территории России и на оккупированных территориях, но и в Беларуси. Ликвидация этих элементов сети уменьшила возможности врага по координации атак и положительно повлияла на безопасность центральных регионов Украины.
Что сделали украинские военные для блокирования полетов "Шахедов" из Беларуси?
Украина ликвидировала Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на Севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины. Министерство обороны сосредоточилось на усилении системы ПВО, введя систему After Action Review для анализа атак и совершенствования обороны.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что современные ретрансляторы для дронов типа "Шахед", которые появились на территории Беларуси, использовались для корректировки ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Однако, Украина продолжает их уничтожать.
В конце декабря 2025 года Владимир Зеленский заявил, что Россия размещает оборудование для запуска и управления дронами "Шахед" в обычных жилых домах на территории Беларуси. По его словам, там устанавливают антенны и другие технические средства, которые обеспечивают наведение беспилотников на Украину.