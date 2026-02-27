Такая система работала как ретранслятор связи. Об этом рассказал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".

Смотрите также Россия установила на "Молнии" Mesh-модем: Сергей "Флеш" рассказал, как это повлияет на фронт

Как "Шахедами" руководили из Беларуси?

Украинские военные сообщили об уничтожении Mesh-сети, которую использовали ударные дроны типа "Шахед" для координации полетов. Такая система позволяла беспилотникам обмениваться сигналами между собой, работая как ретрансляторы и усилители связи.

"Флеш" объясняет, что для работы этой сети необходимы наземные точки управления – мощные передатчики, размещенные на высоких мачтах вблизи границ. Именно из таких точек сигнал мог поступать к операторам и обеспечивать наведение дронов на большие расстояния.



Схема Mesh-сети / Телеграмм-канал Сергей FLASH

Он отмечает, что подобные узлы фиксировались не только на территории России и на оккупированных территориях, но и в Беларуси. Ликвидация этих элементов сети уменьшила возможности врага по координации атак и положительно повлияла на безопасность центральных регионов Украины.

Что сделали украинские военные для блокирования полетов "Шахедов" из Беларуси?