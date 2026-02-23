Беларусь продолжает помогать России в войне с Украиной. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".

Что сказал Зеленский о пуске "Шахедов" из Беларуси?

По его словам, современные ретрансляторы для дронов типа "Шахед", которые появились на территории Беларуси, использовались для корректировки ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что Украина "сделала все", чтобы нескольких таких объектов уже не существовало. Он также отметил, что Россия применяет реактивные дроны не только через белорусскую территорию, но и с технологической поддержкой, которая осуществляется из Беларуси.

Отдельно Зеленский заявил о подготовке площадки для возможного размещения комплекса "Орешник" на территории страны. По его убеждению, нынешние шаги Минска являются осознанными, а белорусское общество должно понимать связанные с этим риски.

Как Россия использует Беларусь в войне?