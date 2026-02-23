Беларусь продолжает помогать России в войне с Украиной. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".
Смотрите также Россияне скорректировали список целей для массированных атак: какие 2 новые внесли
Что сказал Зеленский о пуске "Шахедов" из Беларуси?
По его словам, современные ретрансляторы для дронов типа "Шахед", которые появились на территории Беларуси, использовались для корректировки ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.
Президент подчеркнул, что Украина "сделала все", чтобы нескольких таких объектов уже не существовало. Он также отметил, что Россия применяет реактивные дроны не только через белорусскую территорию, но и с технологической поддержкой, которая осуществляется из Беларуси.
Отдельно Зеленский заявил о подготовке площадки для возможного размещения комплекса "Орешник" на территории страны. По его убеждению, нынешние шаги Минска являются осознанными, а белорусское общество должно понимать связанные с этим риски.
Как Россия использует Беларусь в войне?
На бывшем военном аэродроме "Кричев-6" в Беларуси разворачивается военная база, где замечена техника ракетного комплекса "Орешник". Спутниковые снимки показали шесть машин, вероятно связанных с комплексом "Орешник", и около 25 военных машин и 4 башни на территории аэродрома.
Ранее стало известно, что Беларусь получила новую партию российских истребителей Су-30СМ2. Это часть непрерывного военно-технического сотрудничества с Россией, общее количество самолетов в Беларуси может достигать 7-8 единиц.
В Беларуси 23 января началась масштабная проверка готовности армии, проходящая под грифом "секретно" и минующая министерство обороны. Лукашенко якобы держит ее на жестчайшем контроле.