Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики частично подтвердили заявление Зеленского о новой тактике россиян.

Куда еще, кроме энергетики, целятся россияне?

В отчете ISW не сказано прямо, почему оккупанты изменили свою тактику ударов по энергетике. Но можно предположить, что причина – завершение зимы и морозов. Хотя в ночь на 23 февраля Россия атаковала подстанцию в Одесской области.

Изменение российских целей происходит после российских ударов, направленных на разрушение энергосети Украины посреди зимы, хотя российские войска, вероятно, будут продолжать усилия по дальнейшему разрушению энергетической инфраструктуры Украины с помощью ударов большой дальности,

– сказано в материале.

Аналитики привели официальные заявления украинских чиновников, в частности вице-премьера Алексея Кулебы об атаках по железнодорожной инфраструктуре.

"Российские войска осуществили еще один масштабный комплекс комбинированных ударов в ночь с 21 на 22 февраля и, похоже, смещают свой набор целей с преимущественно энергетической инфраструктуры на включение украинской водной и железнодорожной инфраструктуры", – сделали вывод в ISW.

Интересно! Удары России по железной дороге давно перестали быть новостью, к сожалению. Но о внимании оккупантов к системе водоснабжения Украины на днях говорил Владимир Зеленский.

А как оценивают в ISW теракт во Львове?

Там считают, что Россия эскалирует диверсионную кампанию, направленную на подрыв доверия украинцев к их безопасности и дестабилизацию украинского общества. И напоминают об убийстве Андрея Парубия в августе 2025-го – тоже во Львове. А также о том, что Украина и Молдова сорвали серию резонансных убийств, которую спланировали россияне.

Россия, вероятно, продолжит такие нападения и попытки убийства для достижения своей цели дестабилизации Украины, а также может воспользоваться сообщениями о нападениях или аресты, связанные со сорванными заговорами, для продвижения нарративов, направленных на распространение паники и недоверия в украинском обществе,

– убеждены в Институте изучения войны.

От себя добавим, что Львов не является самым отдаленным уголком Украины географически. Но его значение символическое. Это не только культурный центр – это главный город Запада Украины и условный "спокойный тыл". И россияне целятся туда, чтобы продемонстрировать свои возможности.