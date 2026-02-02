Но это не единичный случай – страна уже получала их в течение 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.
Как Беларусь получила новые истребители?
Партия российских многоцелевых истребителей Су-30СМ2 прибыла на базу в Барановичах 29 января. Они имеют красные бортовые номера, которые были заретушированы.
Министерство обороны Республики сообщило о поставке, не раскрывая точное количество самолетов. Однако, учитывая предыдущие поставки машин этого типа Беларуси, речь может идти об одном или двух самолетах.
Эта передача является частью непрерывного военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой. В частности, последнюю партию зафиксировали в декабре 2025 года, когда прибыли самолеты с номерами "13" и "14".
Таким образом, по состоянию на сегодня Беларусь может иметь в составе своих воздушных сил в целом не менее 7 – 8 самолетов Су-30СМ2.
Что известно о Су-30СМ2?
Су-30СМ2 – модернизированная версия российского многоцелевого истребителя. Она была создана на базе советского Су-27 и Su-30.
Эти самолеты считаются одними из самых мощных в российском арсенале четвертого поколения и имеют экипаж из двух пилотов. Они способны применять высокоточные ракеты воздух-воздух класса Р-37М с дальностью поражения около 200 километров – одну из самых дальнобойных в своем классе.
Поставки осуществляются в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Россией, заключенного в июне 2017 года. Документ предусматривает передачу белорусской стороне 12 многоцелевых истребителей Су-30.