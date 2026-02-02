Але це не поодинокий випадок – країна вже отримувала їх протягом 2025 року. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Як Білорусь отримала нові винищувачі?

Партія російських багатоцільових винищувачів Су-30СМ2 прибула на базу в Барановичах 29 січня. Вони мають червоні бортові номери, які були заретушовані.

Міністерство оборони Республіки повідомило про поставку, не розкриваючи точну кількість літаків. Проте, зважаючи на попередні постачання машин цього типу Білорусі, може йтися про один або два літаки.

Ця передача є частиною безперервного військово-технічного співробітництва між Мінськом і Москвою. Зокрема, останню партію зафіксували у грудні 2025 року, коли прибули літаки з номерами "13" та "14".

Таким чином, станом на сьогодні Білорусь може мати у складі своїх повітряних сил загалом щонайменше 7 – 8 літаків Су-30СМ2.

Що відомо про Су-30СМ2?