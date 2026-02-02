Але це не поодинокий випадок – країна вже отримувала їх протягом 2025 року. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
Як Білорусь отримала нові винищувачі?
Партія російських багатоцільових винищувачів Су-30СМ2 прибула на базу в Барановичах 29 січня. Вони мають червоні бортові номери, які були заретушовані.
Міністерство оборони Республіки повідомило про поставку, не розкриваючи точну кількість літаків. Проте, зважаючи на попередні постачання машин цього типу Білорусі, може йтися про один або два літаки.
Ця передача є частиною безперервного військово-технічного співробітництва між Мінськом і Москвою. Зокрема, останню партію зафіксували у грудні 2025 року, коли прибули літаки з номерами "13" та "14".
Таким чином, станом на сьогодні Білорусь може мати у складі своїх повітряних сил загалом щонайменше 7 – 8 літаків Су-30СМ2.
Що відомо про Су-30СМ2?
Су-30СМ2 – модернізована версія російського багатоцільового винищувача. Вона була створена на базі радянського Су-27 і Su-30.
Ці літаки вважаються одними з найпотужніших у російському арсеналі четвертого покоління та мають екіпаж із двох пілотів. Вони здатні застосовувати високоточні ракети повітря-повітря класу Р-37М із дальністю ураження близько 200 кілометрів – одну з найдалекобійніших у своєму класі.
Постачання здійснюються в межах міжурядової угоди між Білоруссю та Росією, укладеної в червні 2017 року. Документ передбачає передачу білоруській стороні 12 багатоцільових винищувачів Су-30.