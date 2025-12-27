Точно не відомо, скільки літаків отримала Білорусь. Про надходження літаків повідомило Міністерство оборони Білорусі у своєму Telegram-каналі, передає 24 Канал.
Що відомо про винищувачі, які Білорусь отримала від Росії?
У відкритих джерелах з’явилися фото щонайменше двох винищувачів, які, ймовірно, були сфотографовані ще на одному з російських аеродромів. За попередньою інформацією, йдеться про літаки з бортовими номерами "13" та "14".
Це вже третє постачання модернізованих Су-30СМ2 до Білорусі у 2025 році. У травні на 61-шу винищувальну авіабазу в Барановичах прибули перші два літаки з номерами "09" і "10", а в серпні країна отримала ще одну пару – з бортовими номерами "11" та "12". Нинішня передача є черговим етапом оновлення авіаційного парку білоруських Повітряних сил.
Раніше Мінськ уже мав на озброєнні вісім винищувачів Су-30СМ попередньої модифікації, виготовлених на Іркутському авіаційному заводі в Росії.
Постачання здійснюються в межах міжурядової угоди між Білоруссю та Росією, укладеної в червні 2017 року. Документ передбачає передачу білоруській стороні 12 багатоцільових винищувачів Су-30.
Модифікація Су-30СМ2 відрізняється оновленими системами управління, сучаснішою авіонікою та розширеними бойовими можливостями, що суттєво посилює потенціал білоруської тактичної авіації в межах військової співпраці з Росією.
Російські дрони облітають українські перехоплювачі через Білорусь
Зеленський заявив, що росіяни намагаються обійти рубежі дії українських перехоплювачів за допомогою Білорусі.
Президент обговорив цю проблему з військовими на ставці, яка була цілком присвячена дронам і лініям захисту.