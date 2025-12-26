Про цю проблему Зеленський говорив з військовими на ставці. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Атака по Україні на Різдво: було влучання балістичної ракети та 26 БпЛА
Як Зеленський прокоментував атаки по залізниці на заході країни?
За словами Зеленського, росіяни знають про рубежі українських перехоплювачів і намагаються їх обійти.
Це їм вдається зокрема завдяки Білорусі – і територіально і технічно. Про це президент України говорив на ставці з військовими, яка була цілком присвячена дронам і лініям захисту.
Це серйозне питання. Я поставив усі задачі на наступну ставку, будуть відповіді,
– запевнив Зеленський.
Що відомо про обстріли західних областей?
Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Волинській області під час повітряної тривоги.
Російські війська атакували безпілотниками об'єкт Львівської залізниці у Ковелі, пошкодивши локомотив, вантажний вагон та вибивши вікна в депо.