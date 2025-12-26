Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Командир роти БпАК чесно відповів, хто зараз домінує у сфері безпілотників

Як відпрацювала ППО?

З 18:00 25 грудня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Приблизно 60 із них були "Шахедами".

Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 9:00 26 грудня ППО збила/подавила 73 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, є влучання балістичної ракети та 26 безпілотників на 16 локаціях.

Які наслідки останніх атак?