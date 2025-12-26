Про це 24 Каналу розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Феміда" 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Євген з позивним "Адвокат", зауваживши, що в Україні серйозно займаються безпілотники. Є багато різних ноу-хау.
Хто домінує у безпілотниках?
Як наголосив військовий, в України кращі позиції, ніж Росія, щодо технічної частини та загалом розвитку цієї сфери. Сили оборони придумали більше цікавих рішень.
Маємо більше цікавіших прошивок. Більше можливостей перестрибування каналів. Але ворог вчиться,
– зазначив військовий.
За його словами, головна проблема – ворог масштабується у дійсно значних масштабах. І тут є низка причин. Серед них – значно більше особового складу та пряме партнерство з Росією.
Дрони на війні: коротко
Наземний роботизований комплекс Третьої штурмової бригади утримував позиції упродовж 1,5 місяця. Оператори керували дроном з безпечного укриття.
У соцмережах нещодавно оприлюднили відео з Лиману. Місто зараз буквально вкрите оптоволокном.
Керівник Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що ворог станом на 22 грудня накопичив близько 2 тисяч ударних безпілотників. Близько 1400 з них – це "Шахеди".