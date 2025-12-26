Об этом 24 Каналу рассказал командир роты беспилотных авиационных комплексов "Фемида" 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Евгений с позывным "Адвокат", заметив, что в Украине серьезно занимаются беспилотники. Есть много разных ноу-хау.
Кто доминирует в беспилотниках?
Как отметил военный, в Украине лучшие позиции, чем Россия, по технической части и в целом развития этой сферы. Силы обороны придумали больше интересных решений.
Есть больше интересных прошивок. Больше возможностей перепрыгивания каналов. Но враг учится,
– отметил военный.
По его словам, главная проблема – враг масштабируется в действительно значительных масштабах. И тут есть ряд причин. Среди них – значительно больше личного состава и прямое партнерство с Россией.
Дроны на войне: коротко
- Наземный роботизированный комплекс Третьей штурмовой бригады удерживал позиции в течение 1,5 месяца. Операторы управляли дроном из безопасного укрытия.
- В соцсетях недавно обнародовали видео из Лимана. Город сейчас буквально покрыт оптоволокном.
- Руководитель Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что враг по состоянию на 22 декабря накопил около 2 тысяч ударных беспилотников. Около 1400 из них – это "Шахеды".