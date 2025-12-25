Россияне используют погодные условия, чтобы просачиваться малыми группами в тыл украинских защитников. Враг стремится захватить Мирноград, Покровск и Гулайполе, чтобы расположить там свои войска и подать как победу в медиа.

Начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий в интервью 24 Канала рассказал, какая ситуация на фронте, как меняется война и какую проблему надо решить, чтобы выстоять. Больше деталей – читайте далее в материале.

Какие 3 города планирует захватить Россия?

Начнем с общей ситуации на фронте. На каком направлении находится полк и какая там ситуация?

На Добропольском и Гуляйпольском направлениях сейчас ситуация сложная. Но мы выполняем эти задачи, чтобы не допустить прорыва противника вглубь нашей территории. Нас всегда ставят на участки, которые тяжелые. Стабилизировать эту ситуацию могут только эти подразделения.

Россияне интенсифицировали Добропольское направление, как и Покровское, ставят себе дедлайны по захвату этого города. Но летом там было почти затишье, то есть количество боев и атак за день, согласно сообщениям от Генштаба, была не такой большой, как, например, на востоке. Когда россияне снова увеличили темпы своего наступления там?

Думаю, они выбирают несколько направлений. Больше всего подразделений бросают на основной удар, а есть удары, что отвлекают внимание. Но эти удары тоже надо сдерживать и акцентировать внимание там.

Какую-то застройку, агломерацию легче держать, чем, например, позиции в поле. Но они могут совершать маневры справа – слева. Россияне преимущественно и не заходили в населенные пункты, а пытались их обходить. Если не удавалось – тогда уже цеплялись за них. Но не надо отвлекать внимание на основной удар, потому что может быть быстрая переброска войск. Они могут на другом направлении тоже привлекать войска. Это их замыслы.

По вашему мнению, насколько выросли темпы наступления россиян в целом за осень 2025 года?

Количество очень возросло. То, что они хотели сделать, им не удалось, но темпы увеличили. Увеличили количество личного состава в наступлениях, техники. Старались захватить как можно больше территорий. Например, когда идет один боец с флагом, сразу об этом объявляли в медиа, чтобы подавить наш моральный дух. Но все понимали, что это только для картинки делают.

Когда мы говорим о Добропольском и Гуляйпольском направлениях, каковы там ближайшие цели врага, которые уже заметны?

Это Мирноград, Покровск и Гуляйполе. Эти населенные пункты для них важны, потому что они могут медийно расширить это или громко сказать.

А стратегически насколько эти населенные пункты для россиян важны, когда мы говорим именно о военном плане?

Военный – это логистические хабы, на которые можно завозить людей, имущество и так далее. Им очень выгодны именно эти населенные пункты, потому что там личный состав может и проживать, и размещаться, и ремонтировать, и выставлять точки взлета БПЛА на высотках. Им будет гораздо легче работать, поэтому они борются любым способом за эти населенные пункты.

Города, которые россияне уже захватили, или к которым подобрались очень близко, почти полностью разрушены. На тех направлениях, где работает полк, как сейчас выглядят населенные пункты?

Если это поселок, то россияне преимущественно уничтожают его полностью, чтобы мы не смогли удерживать там определенные рубежи. Им тяжело зайти, поэтому они уничтожают таким легким вооружением, в частности дронами, наземными дронами, техникой, танками. Наибольший акцент они ставят на артиллерию.

Если говорить о Мирнограде, Покровске, населенных пунктах, то это проработка авиации, ФАБы и КАБы. Больше всего ФАБы, потому что у них большой арсенал.

В начале осени начали появляться сообщения о том, что россияне просачиваются в сам город небольшими группами. Их собралось более сотни, а потом более 150 и так далее. Так они наращивали свое присутствие, двигаясь малыми группами. Насколько трудно противодействовать такой тактике врага?

Преимущественно это продвижение малых групп вглубь для создания зоны, чтобы мы чувствовали, что они, например, захватили определенный участок. Но это не так. На нашем направлении мы спокойно относимся, когда они прорываются и принимаем правильное решение. То есть уничтожаем уже другое подразделение, а не то, что стоит на переднем крае.

Мы не отвлекаемся и не ведемся, потому что они в этот период делают ход, поэтому нужно правильно ответить. Опытные коллективы могут дать ответ. Это делается для того, чтобы больше психологически повлиять на нас, на этих людей, которые там ведут столкновения с ними.

Что рассказывают российские пленные?

Украинские Силы обороны берут пленных, когда это удается сделать. Что они рассказывают о таком способе продвижения? Есть ли там заградительные отряды – их гонят, или они делают это по собственной воле?

Мы берем много пленных, общаемся. Подавляющее большинство говорит, что их не инструктируют, не объясняют, какая ситуация, а рассказывают с их стороны, что "все хорошо, ты зайдешь, поможешь своим собратьям, занесешь", а реально – он идет вглубь или на передний край наш. Они не рассказывают про негатив, а только, можно сказать, положительно инструктируют их и отправляют.

Поэтому каждый девятый, который попал в плен, рассказывает так же, что их не инструктируют, "все нормально, иди, там будет второй эшелон или вторая позиция". Даже не объясняют задачи – или штурм, или оборона. "Просто перейдешь, займешь, будешь сидеть", – поэтому они в отчаянии, когда попадают. Им не объясняют, что делать, и они неправильно действуют.

Что самое тяжелое в обороне Покровска?

Добропольское направление очень важное, в частности для обороны Покровска. Битва за Покровск началась в июле 2024 года. Это буквально дальнейшее продвижение врага после того, как им, к сожалению, удалось захватить Авдеевку. Бои были жестокими, но было заметно намерение оккупантов продвигаться дальше любой ценой. Был ли Покровск готов к обороне?

Когда мы прибыли и оценили оборону Покровска, он был готов. Были созданы инженерные заграждения, инфраструктура на высоком уровне. Думаю, поэтому он так долго простоял, и до сих пор держится.

Что самое тяжелое в обороне Покровска?

Самое тяжелое – это логистика. Потому что противник использовал погодные условия, туманы, чтобы накопить личный состав и завезти его в Покровск. Когда там были более благоприятные для нас погодные условия, они не могли зайти никак. Однако они дождались туманов и там попытались накопиться. Но совместная работа даже в таких сложных условиях их останавливает.

Наши коллективы учатся противодействовать даже во время такой погоды. Потому что тот боевой опыт, который мы получили в прошлые годы войны (АТО, ООС), сейчас дает результаты. В сложных условиях мы можем принимать правильное решение. Эти коллективы долго собирали и правильно применяют, поэтому мы можем противодействовать, даже если большой холод, снег, дождь или туман.

Могут ли НРК заменить людей на фронте?

Расскажите, пожалуйста, немножко больше о Первом отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло. Какие боевые направления были? Как работаете сейчас?

Это большая боевая семья, нестандартная, где все реально доверяют друг другу. Акцент ставится на развитие интеллекта и технологии. Идея – заменить человека на переднем крае. То есть, чтобы человек управлял дронами, заменял батареи и т.д., а основные боевые действия вели роботизированные системы и другие технологии.

Расскажите немножко подробнее об этом аспекте. Очевидно, эта технология дает свои результаты. Даже некоторые соединения с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК) брали в плен россиян. Как вы имплементируете эти новейшие технологии для того, чтобы обороняться, защищать своих людей и уничтожать возможности врага?

Наше подразделение с 2022 года начало использовать эти средства. А боевое применение – это начало зимы. В январе-феврале 2023 года эти дроны уже успешно применяли именно в штурмовых действиях. То есть в штурмовых действиях в этот период на определенном участке использовались только наземные комплексы и дроны, которые их поддерживали. Это было нужно давно. Мы, можно сказать, анализируем полностью свои действия.

То есть если наземный комплекс выезжает на передний край, мы анализируем, добрался ли он, что модернизировать, как улучшить. Далее чтобы этот компонент заменил человека на штурмовых или оборонительных действиях.

Какие должности есть в Первом отдельном штурмовом полку?

Кого сейчас полк ищет чаще всего – какие именно это профессии, должности?

С нашим расширением, то это большой спектр: штурмовик, оператор дрона, человек, который управляет наземным дроном. На гражданские должности нужны повара, водители. То есть человек может прийти и ознакомиться с перечнем должностей. Думаю, каждый человек может найти себе должность.

Еще акцент на вакансии – это ИТ-шники или люди с интеллектом, которые могут правильно анализировать действия. Потому что все, что мы выполняем, надо перевести в опыт, который могут использовать при подготовке людей. Когда собратья проходят БЗВП, те все аспекты, что мы уже прошли, мы должны правильно рассказывать им.

Война меняется каждый день. Ты мог использовать определенные аспекты день-два, а на третий день это уже неэффективно. Поэтому надо собирать эту информацию и правильно построить подготовку товарищей, которые приходят в наше подразделение.

Мы можем немного поговорить об особенностях аналитики в условиях современных боевых действий? Насколько важны анализ, разведка? Насколько это помогает спланировать какие-то специальные операции?

Все сферы работают на выполнение задачи. То есть в нашем коллективе, в нашей семье если штурмовик выполняет свою задачу, все следят. Люди, что следят, – или артиллеристы, или операторы дронов, – управляют или подсказывают, строят эти маршруты, поддерживают, обеспечивают. Все занимаются выполнением этой локальной маленькой операции.

Хочу поговорить о мобилизации. Как сейчас происходит набор в полк? Есть ли добровольцы, помогают ли эти контракты 18 – 24?

К нам преимущественно приходят друзья наших собратьев, потому что они общаются, приезжают, проходят подготовку у нас, видят нашу работу. Сейчас большую долю добровольцев играют наши друзья, которые видят, как мы работаем. Они доверяют.



Перед выбором, куда пойти, в какое подразделение, они общаются со своими собратьями. Есть много добровольцев, которые самостоятельно звонят и говорят, что видят себя на таком-то направлении и могут быть полезными для нашего подразделения.

Как происходит набор дальше после того, как человек заинтересовался какой-то вакансией и позвонил. Какие аспекты надо пройти перед тем, как он попадает на прямое выполнение своих задач?

Они могут испытать себя не мобилизовавшись или не подписав контракт. То есть они приходят, тренируются, смотрят. Если они видят, что действительно смогут это проработать, тогда уже мобилизация или контракт. Но перед боевыми действиями есть большой объем времени на их подготовку – почти 2,5 месяца на разных этапах. Преимущественно люди замечают на подготовке, где можно дальше себя применить.

Во время подготовки, если человек видит, что будет более полезной в другом направлении, то может спокойно прийти, сказать, и мы рассмотрим его на другом направлении. Например, оператором дронов или наоборот – человек пришел оператором БПЛА, но видит, что не получается и хочет пойти в штурмовики.

Какую проблему надо решить в 2026 году?

Как беспилотники изменили логистику на фронте? Как влияют разведывательные дроны?

Я много не могу говорить. Наши аналитики собирают информацию и анализируют, к примеру, успешную операцию. Если все хорошо, то мы в дальнейшем так действуем. Если, например, наземный дрон поразили, то мы анализируем, где что пошло не так. Когда все это проанализируем, то передаем на группу, которая также анализирует и контактирует с людьми, которые готовят личный состав. Включаем все это в подготовку.

Мы адаптируемся каждый день к новым вызовам. Ежедневно есть новые принципы, средства. Мы стараемся, чтобы наш коллектив управления правильно изучал войну, а собратья, которые ведут прямой бой, имели возможность подготовиться и правильно действовать в случае необходимости.

Российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию. Это происходит, в том числе и через полезных идиотов. С другой стороны, идут мирные инициативы, что война якобы закончит завтра уже. Как вы относитесь к тезисам в обществе по мобилизации?

Конечно, это влияет. Был период, когда мы заказывали дроны, а люди сказали нам, что война уже заканчивается, поэтому они больше не заказывают дроны. Наши собратья реагируют спокойно. Им интереснее тактические действия или новости, которые происходят в нашем подразделении.

2025 год – тяжелый год для нашей страны. К сожалению, речь идет и об уменьшении иностранной помощи. Какие самые большие вызовы для Сил обороны Украины вы могли бы подытожить в 2025 году? Что нужно сделать?

Это как раз начало нашего разговора – заменить товарища на поле боя на средства НРК, дроны, которые выполняли бы функцию столкновения с противником. Эти вызовы мы в любом случае преодолеем, но это наша общая задача, это не только военнослужащие должны делать.

Человек, который работает на работе, поднимает экономику и дает возможность, чтобы средства шли на армию. Также люди, которые выехали, помогают нашей армии. Это – наша общая борьба.

Война в технологическом плане очень сильно развивается. Каким вы видите будущее на войне в контексте технологий? Уперлись ли мы уже в потолок, или будет дальше развитие?

Это не остановится. У нас было много разработок еще до 2022 года. Работали над наземными дронами, над большими бомберами. В определенных аспектах интеллектуально мы начали раньше готовиться. В чем-то мы сильно превосходим противника – он до сих пор не может кое-что реализовать.

В этом направлении мы начали раньше работать и уже модернизируемся, а они не могут в большом количестве применить.

Как 3 штурмовика отбили атаку российских спецназовцев?

Хочу об одной истории поговорить. Трое штурмовиков 1 ОШП отбили атаку российского спецподразделения ГРУ на Добропольском направлении. После этого боя, где пришлось вступить в рукопашную схватку с россиянином и применить нож, штурмовика с позывным "Жокей" подали на звание Героя Украины. Мы знаем, что рукопашные бои сейчас – это очень тяжелые истории на самом деле. Расскажите немного об этой ситуации.

Он – герой. Они (штурмовики 1 ОШП, – 24 Канал) локальными действиями выполняли очень тяжелое и масштабное задание. Они удержали позицию, что позволило обрезать пути подхода резервов врага. Таким образом мы вернули свою территорию.

Они так интересно рассказывали о том, что это была коллективная работа, и они были готовы к этим действиям. Их уже давно научили быть готовыми действовать в сложных условиях. В бою они спокойно действовали.

Насколько часто случаются такие ситуации?

Не часто, но это героизм. Они выполнили задание. Это помогло осуществить большую масштабную операцию. Они просто были в таком месте и сделали локальные, но героические действия. И они осознавали, что делают.

Мы с вами общаемся в период, когда продолжаются мирные переговоры. Двигателем здесь являются Соединенные Штаты. Как эти новости влияют на боевой дух товарищей?

Товарищи привыкли, что много говорят, но осознают – война закончится именно от их работы. Они мечтают вернуться к своим семьям живыми и здоровыми. А чтобы так вернуться, нужно много работать и не обращать внимания на различные вбросы. Не нам с этим разбираться. Мы свою работу знаем. У нас просто нет времени, чтобы разбирать эти новости. Политика – это политика, а военные – люди, которые делают свое дело.

Как Олег Лотоцкий познакомился с "Да Винчи"?

Хочу спросить о вашем опыте в армии. Вы участвовали еще в АТО и ООС с 2017 года. Как для вас началась российско-украинская война?

Она началась с окопа. Это дало большой боевой опыт, который я собирал еще с тех лет. Он пригодится даже в современной войне. Иногда нужно просто проанализировать, как ты воевал в 2017 году. Все эти годы мы набирали багаж знаний, который применяем до сих пор. Это бои на разных участках, в разных населенных пунктах, при различных погодных условиях. Все всегда учитывается.

Наш коллектив годами применяет этот опыт. Мы знаем, на что поставить акцент, чтобы достичь результата. Самое главное, что я заметил: раньше война менялась каждый год, потом – каждые полгода, дальше – ежемесячно. Сейчас она меняется каждую неделю. Даже каждые 3 дня может измениться. Нам надо больше головой думать, чем руками воевать.

Во время службы вы познакомились с Дмитрием Коцюбайлом "Да Винчи", можете поделиться воспоминаниями о нем?

Воспоминания очень хорошие. Мы познакомились в Торецке. Это были пехотные бои и артиллерийские, но без дронов. Уже тогда мы видели верного собрата, который точно тебя не подведет. Он с 2014 года имел опыт, мог подсказать, как правильно действовать. Нам это нравилось.

Мы, можно сказать, сделали один коллектив. Многие из тех людей, которые служат в нашем подразделении, выполняли задачи на одинаковых направлениях. С тех лет мы больше начали дружить и выполнять задания. Чему-то он научил, что-то мы подсказывали, – и так сформировалась боевая семья.



Какой была специфика боев в АТО и ООС?

Она была более оборонительной, но локальные передвижения всегда были. Всегда нужно было привыкать и адаптироваться. Эти годы дали нам подготовку. Они сильно повлияли на нынешние боевые действия. Это помогло нам уже четвертый год сдерживать врага, который превосходит нас в несколько раз, и проводить успешные операции.

Как для вас началось полномасштабное вторжение?

Это было в Золотом (Луганская область, – 24 Канал). Зима, холодно. Все были готовы к этому. Когда я зашел к собратьям и посмотрел на них, то знал, как дальше буду действовать. Вся сила была в коллективе: ты знаешь их много лет, вы прошли много тяжелых ситуаций, и имеете боевой опыт.

У нас это были уже штурмы противника большими колоннами, и мы успешно их уничтожали. У нас был высокий боевой дух. На третий день уже большое количество собратьев прибыло к нам. Мы спокойно вели боевые действия.

Затем вы были также в Северодонецке и Лисичанске в Луганской области. Чем те бои в начале полномасштабного вторжения отличаются от того, что сейчас?

Это был период, когда враг преобладал в артиллерийских снарядах, а мы преобладали в военном опыте. Мы вели боевые действия с 2014 года, а большинство российских подразделений не участвовали. Поэтому мы благодаря интеллекту и боевому опыту отражали эти тяжелые атаки.

Как раз в этот период я попал в новосозданное подразделение. Там не было опытных людей. Мне надо было много говорить, делиться опытом и собирать команду, которая даже в первых боях проявляла себя сильно. Я применял опыт, чтобы они учили других новобранцев и масштабировать это. Нам нужно было сражаться с гораздо более масштабным врагом. Это нужно было делать в быстром темпе.

Самую главную роль сыграло то, что люди были мотивированы и очень быстро учились. Уже тогда начинались дроны, были первые применения. Наши люди быстро адаптировались к этому и внедряли свои аспекты.

Как изменилась российская и украинская армия за время войны?

Как за время российско-украинской войны изменилась российская армия?

Они преимущественно стараются любое направление масштабировать, но не довели до совершенства. А мы стараемся модернизировать все, что можно применять, и получить преимущество в интеллекте.

Как за это время изменилась украинская армия? Какие тенденции замечаете сейчас – что нужно для того, чтобы все у нас было хорошо?

Это взаимодействие между всеми отраслями и между собой – быстро принимать решения, делиться боевым опытом и ситуацией, что складывается. Также наше сплочение – что мы доверяем друг другу. Когда доверяем, то делимся технологиями, боевым опытом. Это главный аспект.