Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
Какова ситуация на фронте на 23 декабря?
- 21 и 22 декабря российские войска продолжали наступательные операции на Сумском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Андреевки, Грабовского и в направлении Рясного.
- Россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Враг атаковал в районе Сотницкого Казачка, Волчанска, Вильчи, Старицы, Волчанских Хуторов, Прилипки, Лимана и Избицкого.
- 22 декабря российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне атаковали вблизи Петропавловки, Песчаного, а также в направлении Куриловки и Глушковки.
Кстати, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил в эфире 24 канала, что Силы обороны контролируют почти весь Купянск, несмотря на российскую пропаганду о "полном захвате" города. Как отметил военный, ВСУ имеют тактические успехи в городе ежедневно, вытесняя противника и зачищая город.
- 21 и 22 декабря российские войска продолжали наступательные операции вокруг Боровой вблизи Новоплатоновки, Богуславки, Надежды, Чернещины, Дружелюбовки, Степного, Ольговки и Новосергиевки, но не продвинулись вперед.
- Не продвинулся враг ни на Славянско-Лиманском направлении, ни на Северском направлении.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 декабря, свидетельствуют о продвижении украинских войск в северной части Клебан-Быка (к юго-востоку от Константиновки). В то же время российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Степановки.
Ситуация на фронте по состоянию на 23 декабря / Карты ISW
- 22 декабря российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Шахова и Нового Шахова, а также у Заповедного и Дорожного.
- Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы E-50 Покровск – Павлоград на северо-запад от Покровска.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне наступали на саму Александровку, а также у Андреевки-Клевцово, Ивановки, Январского, Сосновки, Алексеевки, Вороного и Вишневого.
- На Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и Херсонском направлении продвижений врага также зафиксировано не было.
Что известно о новом пересечении границы врага на Сумщине?
Российская армия в ночь на 20 декабря пересекла границу Украины в Сумской области в районе села Грабовского. Оккупанты принудительно вывезли более 50 гражданских в Россию, преимущественно людей старшего возраста.
Начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что в ночь на 21 декабря в районе села продолжались боевые столкновения. Сейчас Силы обороны проводят мероприятия по вытеснению противника. В то же время, по словам военного, речь идет не о прорыве границы, а скорее о провокации.
22 декабря Владимир Зеленский добавил, что, кроме гражданских, российские войска также взяли в плен 13 украинских военных. Также среди вывезенных в Россию гражданских жителей села было около 17 мужчин призывного возраста, остальные – женщины и дети.