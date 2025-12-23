Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

К теме Новый российский прорыв на Сумщину, враг в Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на фронте на 23 декабря?

21 и 22 декабря российские войска продолжали наступательные операции на Сумском направлении , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Андреевки, Грабовского и в направлении Рясного.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Андреевки, Грабовского и в направлении Рясного. Россияне продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но подтвержденного прогресса не достигли. Враг атаковал в районе Сотницкого Казачка, Волчанска, Вильчи, Старицы, Волчанских Хуторов, Прилипки, Лимана и Избицкого.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Враг атаковал в районе Сотницкого Казачка, Волчанска, Вильчи, Старицы, Волчанских Хуторов, Прилипки, Лимана и Избицкого. 22 декабря российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне атаковали вблизи Петропавловки, Песчаного, а также в направлении Куриловки и Глушковки.

Кстати, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил в эфире 24 канала, что Силы обороны контролируют почти весь Купянск, несмотря на российскую пропаганду о "полном захвате" города. Как отметил военный, ВСУ имеют тактические успехи в городе ежедневно, вытесняя противника и зачищая город.

21 и 22 декабря российские войска продолжали наступательные операции вокруг Боровой вблизи Новоплатоновки, Богуславки, Надежды, Чернещины, Дружелюбовки, Степного, Ольговки и Новосергиевки, но не продвинулись вперед.

вблизи Новоплатоновки, Богуславки, Надежды, Чернещины, Дружелюбовки, Степного, Ольговки и Новосергиевки, но не продвинулись вперед. Не продвинулся враг ни на Славянско-Лиманском направлении , ни на Северском направлении .

, ни на . Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 декабря, свидетельствуют о продвижении украинских войск в северной части Клебан-Быка (к юго-востоку от Константиновки). В то же время российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Степановки.

Ситуация на фронте по состоянию на 23 декабря / Карты ISW

22 декабря российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Шахова и Нового Шахова, а также у Заповедного и Дорожного.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Шахова и Нового Шахова, а также у Заповедного и Дорожного. Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы E-50 Покровск – Павлоград на северо-запад от Покровска.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы E-50 Покровск – Павлоград на северо-запад от Покровска. Российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении , но не продвинулись вперед. Россияне наступали на саму Александровку, а также у Андреевки-Клевцово, Ивановки, Январского, Сосновки, Алексеевки, Вороного и Вишневого.

, но не продвинулись вперед. Россияне наступали на саму Александровку, а также у Андреевки-Клевцово, Ивановки, Январского, Сосновки, Алексеевки, Вороного и Вишневого. На Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и Херсонском направлении продвижений врага также зафиксировано не было.

Что известно о новом пересечении границы врага на Сумщине?