Они активно используют оптоволокно. Командир роты беспилотных авиационных комплексов "Фемида" 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Евгений с позывным "Адвокат" отметил 24 Каналу, что почти 80% "птичек" врага именно на оптоволокне.

"Если говорить о том, так ли везде, то не совсем. Оптика есть по всей линии, но именно на Лиманском направлении работает довольно известная группа "Рубикон". Они чрезвычайно активно ее используют. Почти 80% всех их "птичек" именно на оптоволокне. И Лиман, и прилегающая территория к нему, Серебрянское лесничество, действительно имеют именно такой вид. Потому что там очень большая активность оптоволоконных БПЛА", – объяснил он.

В частности, это и так называемые "дроны – ждуны", и обычные "камикадзе", которые вылетают на поражение, а иногда даже летят, можно сказать, вслепую. Когда заканчивается оптоволоконная нить или садится батарейка, они просто бьют по гражданскому населению, по домам.

Как противодействовать таким БПЛА?

Евгений с позывным "Адвокат" подчеркнул, что "дроны – ждуны" чрезвычайно распространены. Они стоят вдоль дороги, на самой дороге, где-то в траве, где угодно и просто ждут цель. Это может быть автомобиль, человек, который идет пешком, и так далее. В таком режиме батарея может держаться долго, и беспилотник просто ожидает свою цель. Оптоволоконные БПЛА не являются чем-то новым.

Основное противодействие дронам в целом – это радиоэлектронная борьба. Проблема в том, что эти дроны летят на проводе, поэтому их невозможно заглушить. Сигнал между пультом оператора и дроном идет по проводу, поэтому повлиять на него не получается, кроме как физически сбить или переломить. В таких случаях мы используем обычные помповые ружья,

– сказал командир.

По его словам, дрон получается более массивным, потому что, кроме боевой части, несет еще и катушку с кабелем. В зависимости от дальности это может быть 15, 20, 30 километров. Наблюдались даже такие, что летят на 50 километров.

Лиман покрыт "паутиной" из оптоволокна: что известно?