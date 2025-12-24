Вони активно використовують оптоволокно. Командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Феміда" 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Євген з позивним "Адвокат" зауважив 24 Каналу, що майже 80% "пташок" ворога саме на оптоволокні.

"Якщо говорити про те, чи так скрізь, то не зовсім. Оптика є по всій лінії, але саме на Лиманському напрямку працює доволі відома група "Рубікон". Вони надзвичайно активно її використовують. Майже 80% усіх їхніх "пташок" саме на оптоволокні. І Лиман, і прилегла територія до нього, Серебрянське лісництво, справді мають саме такий вигляд. Тому що там надзвичайно велика активність оптоволоконних БпЛА", – пояснив він.

Зокрема, це і так звані "дрони – ждуни", і звичайні "камікадзе", які вилітають на ураження, а подекуди навіть летять, можна сказати, наосліп. Коли закінчується оптоволоконна нитка або сідає батарейка, вони просто б'ють по цивільному населенню, по будинках.

Як протидіяти таким БпЛА?

Євген з позивним "Адвокат" підкреслив, що "дрони – ждуни" надзвичайно поширені. Вони стоять уздовж дороги, на самій дорозі, десь у траві, будь-де і просто чекають на ціль. Це може бути автомобіль, людина, яка йде пішки, і так далі. У такому режимі батарея може триматися довго, і безпілотник просто очікує свою ціль. Оптоволоконні БпЛА не є чимось новим.

Основна протидія дронам загалом – це радіоелектронна боротьба. Проблема у тому, що ці дрони летять на проводі, тому їх неможливо заглушити. Сигнал між пультом оператора і дроном іде по дроту, тож вплинути на нього не виходить, окрім як фізично збити або переламати. У таких випадках ми використовуємо звичайні помпові рушниці,

– сказав командир.

За його словами, дрон виходить масивнішим, бо, окрім бойової частини, несе ще й котушку з кабелем. Залежно від дальності це може бути 15, 20, 30 кілометрів. Спостерігалися навіть такі, що летять на 50 кілометрів.

Лиман вкритий "павутиною" з оптоволокна: що відомо?