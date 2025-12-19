Його настільки багато, що воно вкриває буквально кожну будівлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 63-тю ОМБр.

Як виглядає Лиман на Донеччині після початку масового застосування дронів на оптоволокні?

Кадри з Лимана на Донеччині наочно показують, як змінилася війна. Інтенсивність бойових дій можна визначити не так за зруйнованими будівлями, як по залишеному оптоволокну від дронів.

Місто виглядає, немов вкрите щільною павутиною. Щодня там пролітають сотні українських та російських дронів, залишаючи по собі оптоволокно.

Лиман вкрився "павутиною" з оптоволокна: дивіться відео

