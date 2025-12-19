Як ще Росія може модернізувати свої безпілотники, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві.

Як Росія може зробити "Шахеди" ще більш небезпечними?

Коли противник уже має стабільний зв'язок з кожним дроном, логічним кроком стає їх додаткове озброєння.

За словами Храпчинського, експерименти з підвішуванням ракети класу "повітря – повітря" на Shahed наразі видаються сирими, але чітко показують напрям розвитку. Ідея полягає в тому, що частина дронів виконуватиме роль "охорони" основної групи.

Такі Shahed можуть:

нести додаткові ракети;

прикривати інші дрони від перехоплювачів і гелікоптерів;

атакувати мобільні вогневі групи, які полюють на БпЛА.

За словами Анатолія Храпчинського, справжній рій дронів з'явиться тоді, коли вони зможуть самі змінювати тактику. Не просто уникати районів, де їх збили, а аналізувати загрозу: чим саме збили – і, наприклад, відправляти окремий Shahed для пошуку та знищення мобільної групи ППО.

Вже зараз окремі Shahed оснащують камерами та бортовими комп'ютерами. Це дозволяє дрону розпізнавати тип загрози – літак, гелікоптер або дрон-перехоплювач – і маневрувати, щоб її обійти.

Є випадки, коли такі БпЛА вже створюють проблеми навіть для гелікоптерів.

Ще одна потенційна загроза – поєднання різних платформ. Запуск FPV-дронів по Києву безпосередньо з фронту наразі малоймовірний. Але якщо FPV запускати зі Shahed як з носія – це вже цілком реальний сценарій. Перші ознаки такого підходу вже з'являються. На думку Храпчинського, 2026 рік може стати періодом, коли Росія почне серійно застосовувати саме такі комбіновані та більш автономні дронові рішення.

