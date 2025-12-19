Как еще Россия может модернизировать свои беспилотники, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве.
Как Россия может сделать "Шахеды" еще более опасными?
Когда противник уже имеет стабильную связь с каждым дроном, логичным шагом становится их дополнительное вооружение.
По словам Храпчинского, эксперименты с подвешиванием ракеты класса "воздух – воздух" на Shahed пока кажутся сырыми, но четко показывают направление развития. Идея заключается в том, что часть дронов будет выполнять роль "охраны" основной группы.
Такие Shahed могут:
- нести дополнительные ракеты;
- прикрывать другие дроны от перехватчиков и вертолетов;
- атаковать мобильные огневые группы, которые охотятся на БпЛА.
По словам Анатолия Храпчинского, настоящий рой дронов появится тогда, когда они смогут сами менять тактику. Не просто избегать районов, где их сбили, а анализировать угрозу: чем именно сбили – и, например, отправлять отдельный Shahed для поиска и уничтожения мобильной группы ПВО.
Уже сейчас отдельные Shahed оснащают камерами и бортовыми компьютерами. Это позволяет дрону распознавать тип угрозы – самолет, вертолет или дрон-перехватчик – и маневрировать, чтобы ее обойти.
Есть случаи, когда такие БпЛА уже создают проблемы даже для вертолетов.
Еще одна потенциальная угроза – сочетание различных платформ. Запуск FPV-дронов по Киеву непосредственно с фронта пока маловероятен. Но если FPV запускать с Shahed как с носителя – это уже вполне реальный сценарий. Первые признаки такого подхода уже появляются. По мнению Храпчинского, 2026 год может стать периодом, когда Россия начнет серийно применять именно такие комбинированные и более автономные беспилотные решения.
Что известно об использовании Россией дронов?
- Враг уже использует "Шахеды" с удвоенными боевыми частями по 45 – 50 килограммов, которые помещают в дрон.
- Уже есть случаи, когда "Шахед" атакует мобильные огневые группы. И это уже не единичные эксперименты, а серийное решение.
- Россия впервые применила "Шахед" с ракетой класса воздух-воздух Р-60, которая преимущественно направлена на украинские вертолеты и легкомоторные самолеты.