Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что уже известно о дронах с увеличенной боевой частью. А также о "Шахедах" с mesh-модемами.
Как Россия изменила свои беспилотники?
Враг уже использовал "Шахеды" с удвоенными боевыми частями. Они весили 90 килограммов. Сейчас есть сообщения о двух боевых частях по 45 – 50 килограммов, которые помещают в дрон. Это говорит о скорости и увеличении производства.
По mesh-сети, то ее россияне отрабатывали и тестировали уже давно. Она позволяет создавать динамическую цепную ретрансляцию. То есть каждый беспилотник с таким mesh-модемом является одновременно ретранслятором для других – и потребителем, и передатчиком информации.
Это работает как обычный интернет. Мы понимаем, что все "пакеты" могут работать по разным каналам и каждый узел не является критическим для функционирования сети. То же самое образуется в воздухе. Условно летит сотня "Шахедов", если на каждом из них есть mesh-модем, то каждый является узлом ретрансляции,
– объяснил Олег Катков.
Эти mesh-модемы работают на разных частотах, имеют дальность связи в десятки километров и цифровую связь, которая является защищенной. Для того, чтобы их "подавить" нужна системная работа.
Какие новые возможности получил враг?
Теперь россияне получили возможность управлять "Шахедами". Речь идет не о перепрограммировании, новые координаты, а именно о высокоскоростном канале передачи данных. Так враг может управлять как FPV-дронами, так и видеть как работает система противовоздушной обороны.
"Уже есть случаи, когда "Шахед" атакует мобильные огневые группы. И это уже не единичные эксперименты, а серийное решение. Это очень большая проблема, которой почему-то уделяют мало внимания, по крайней мере в публичной плоскости", – отметил Олег Катков.
К слову! Авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что таких беспилотников будет становиться только больше. Вскоре их могут оснащать системой искусственного интеллекта и управления роем.
Угроза абсолютно понятна, потому что так враг может доводить свои дроны до цели, на них меньше влияет РЭБ. Поэтому с этим нужно активно бороться.
Что известно об усовершенствованных российских дронах?
- Враг неоднократно модернизировал "Шахеды". Теперь стало известно, что есть беспилотник с двойной боевой частью. Ее вес достигает 100 килограммов. К тому же военные публикуют видео на которых дроны приземляются на дорогу или "прыгают" по воде.
- На фронте россияне использовали дрон "Молния" с поджигательной смесью. Беспилотник был оснащен специальным контейнером, из которого высыпалось опасное вещество. Вероятно, так хотели привести к пожару или противодействовать антидроновим туннелям.
- Кроме этого, в начале декабря 2025 года Россия впервые установила на дрон советскую ракету Р-60. Она может поражать легкомоторные самолеты, вертолеты. Впрочем пока неизвестно как будет передаваться информация для такого "Шахеда".