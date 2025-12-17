Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

К теме В Крыму могли поразить электрическую подстанцию: какие регионы под угрозой отключений света

Где раздавались взрывы в Крыму 17 декабря?

Очевидцы сообщали, что в 18.58 по местному времени (17:58 – по киевскому) было слышно 2 мощных взрыва над морем возле Андреевки, неподалеку аэродрома "Кача" в Крыму. Через 10 минут мощный взрыв прогремел над Николаевкой.

Также так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев объявил тревогу по всему Крымскому полуострову.

"Крымский ветер" также писал, что на побережье Бахчисарайского района россияне стреляют крупным калибром. В 19:49 там же прозвучали еще 2 взрыва.

Громко было также во временно оккупированном Севастополе, а в Керчи, по данным очевидцев, работала российская противовоздушная оборона. Между тем российские Z-телеграмм-каналы жаловались о беспилотниках, которые летели в направлении полуострова.

Кроме того, сообщалось, что в Севастополе в течение нескольких минут было около 5 взрывов, люди видели лучи в небо, крупнокалиберные пулеметы.

Позже стало известно, что взрывы и стрельбу слышали в районе аэродрома "Бельбек", а также звуки ПВО в районе Федюхиных высот.

Оккупанты сообщали, что морской и наземный общественный транспорт в Севастополе, на фоне взрывов и налетов беспилотников, прекращает движение.

Уже в 20:06 по местному времени севастопольский "губернатор" Михаил Развожаев подтвердил работу противовоздушной обороны, сказав, что российские войска якобы сбили 3 воздушные цели над акваторией моря в районе Качи.

По словам оккупанта, никакие гражданские объекты в Севастополе "не пострадали".

Когда до этого в Крыму было громко?