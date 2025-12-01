Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, добавив, что это довольно неприятная вещь. Ее могут использовать, когда летит украинский вертолет, который сбивает "Шахэды", или легкомоторный самолет и на него "Шахед" будет запускать эту ракету.

Смотрите также Россияне терроризировали Вышгород "Шахедами" с кассетными боеприпасами

В чем главная опасность?

Ракета сама наводится на самолет и эффективно его уничтожает. Это может быть проблемой для простых самолетов, вертолетов, но не для штатных. Все потому, что они умеют отстреливать тепловые ловушки. Это то, что отворачивает на себя такие ракеты.

Но у нас сбивают "Шахеды" не только военные самолеты, но и легкомоторные. У них таких тепловых ловушек нет. И это может быть проблемой,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Впрочем здесь возникает еще много вопросов. Например, как "Шахед" узнает, что поблизости есть самолет. Для этого нужна специальная система. Если на нем будет стоять радар, то это означает, что он будет светиться как новогодняя елка. Его удастся заметить по излучению. Хотя, возможно, Россия использовала другие методы, которые визуально не распознаются.

Это неприятная новость для нас. Это означает, что "Шахед", который несет бомбу, становится еще угрозой для наших самолетов и вертолетов. Но здесь на самом деле очень много вопросов относительно эффективности использования этих ракет,

– добавил военный эксперт.

Есть прямая аналогия – украинские морские дроны, которые сбивали российские самолеты, вертолеты, которые именно за ними охотились. Но украинский морской дрон управляется через спутниковую связь. То есть, когда он видит самолет или вертолет над собой, то запускает ракету. В общем это также может быть ракета Р-60 или Р-70.

Поэтому пока трудно сказать, какой будет эффективность от такого российского нововведения. Стоит подождать и узнать, как будет передаваться информация, будет ли "картинка" и многое другое.

Россия продолжает обстрелы дронами