Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главного конструктора и соучредителя компании Дениса Штилермана.
В Вышгороде погиб работник Fire Point
Денис Штилерман сообщил, что семья погибшего сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
Это счастье россиян, что мы, в отличие от них, не бьем в ответ по их жилым домам за ежедневные обстрелы наших мирных городов. Потому что мы прекрасно знаем, где живет много наших врагов вместе с их семьями,
– добавил он.
Справка. Fire Point – это украинская компания, занимающаяся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве. Основанная в 2022 году в ответ на вторжение России в Украину, она специализируется на проектировании, разработке и производстве ударных беспилотников дальнего действия и крылатых ракет. Флагманскими продуктами компании являются дроны FP-1 и крылатая ракета FP-5 "Фламинго".
Напомним, что в результате атаки на Вышгород еще 19 граждан пострадали, среди них 4 детей. Как сообщал глава ОВА Николай Калашник, 11 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В городе повреждены три многоэтажки, 14 частных домов, предприятие и семь автомобилей.
Российские войска продолжают атаки: последние новости
В ночь на 1 декабря россияне атаковали Украину 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 63 вражеских дрона.
Под ударом оказалась Николаевская область. В результате утренней атаки ударных беспилотников на областной центр в городе вспыхнул пожар на кровле многоэтажки, которую спасателям удалось оперативно ликвидировать.
За прошедшие сутки Николаев также оказывался под атакой "Шахедов". В результате атаки были повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома.