Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головного конструктора та співзасновника компанії Дениса Штілермана.

Читайте також Окупанти вгатили по Вишгороду на Київщині: є пожежа в багатоповерхівці, зруйновано будинок

У Вишгороді загинув працівник Fire Point

Денис Штілерман повідомив, що родина загиблого наразі перебуває у важкому стані в лікарні.

Це щастя росіян, що ми, на відміну від них, не б'ємо у відповідь по їхніх житлових будинках за щоденні обстріли наших мирних міст. Бо ми прекрасно знаємо, де живе багато наших ворогів разом із їхніми сім'ями,

– додав він.

Довідка. Fire Point – це українська компанія, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві. Заснована у 2022 році у відповідь на вторгнення Росії в Україну, вона спеціалізується на проєктуванні, розробці та виробництві ударних безпілотників дальньої дії та крилатих ракет. Флагманськими продуктами компанії є дрони FP-1 та крилата ракета FP-5 "Фламінго".

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Вишгород ще 19 громадян постраждали, серед них 4 дітей. Як повідомляв очільник ОВА Микола Калашник, 11 людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

У місті пошкоджені три багатоповерхівки, 14 приватних будинків, підприємство та сім автомобілів.

Російські війська продовжують атаки: останні новини