Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головного конструктора та співзасновника компанії Дениса Штілермана.
У Вишгороді загинув працівник Fire Point
Денис Штілерман повідомив, що родина загиблого наразі перебуває у важкому стані в лікарні.
Це щастя росіян, що ми, на відміну від них, не б'ємо у відповідь по їхніх житлових будинках за щоденні обстріли наших мирних міст. Бо ми прекрасно знаємо, де живе багато наших ворогів разом із їхніми сім'ями,
– додав він.
Довідка. Fire Point – це українська компанія, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві. Заснована у 2022 році у відповідь на вторгнення Росії в Україну, вона спеціалізується на проєктуванні, розробці та виробництві ударних безпілотників дальньої дії та крилатих ракет. Флагманськими продуктами компанії є дрони FP-1 та крилата ракета FP-5 "Фламінго".
Нагадаємо, що внаслідок атаки на Вишгород ще 19 громадян постраждали, серед них 4 дітей. Як повідомляв очільник ОВА Микола Калашник, 11 людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
У місті пошкоджені три багатоповерхівки, 14 приватних будинків, підприємство та сім автомобілів.
Російські війська продовжують атаки: останні новини
В ніч на 1 грудня росіяни атакували Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Силам ППО вдалося знешкодити 63 ворожі дрони.
Під ударом опинилася Миколаївщина. Внаслідок ранкової атаки ударних безпілотників на обласний центр у місті спалахнула пожежа на покрівлі багатоповерхівки, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.
Минулої доби Миколаїв також опинявся під атакою "Шахедів". Внаслідок атаки було пошкоджено дев'ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку.