Атака противника не минулася без наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Дивіться також Росія кілька годин тому вдарила по підстанції в одному з регіонів: деталі від Укренерго

Які наслідки удару по Миколаєву?

За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок ранкової атаки ударних безпілотників на обласний центр у місті спалахнула пожежа на покрівлі багатоповерхівки.

Всі служби працюють,

– написав він.

Відповідну інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Інформації стосовно можливої наявності постраждалих через атаку не вказують.

Зазначимо, що минулої доби місто також опинилося під атакою "Шахедів". Внаслідок атаки було пошкоджено дев'ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, через удар росіян виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих внаслідок цієї атаки, на щастя, немає.

Які ще міста опинилися під атакою раніше?