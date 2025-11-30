Над областю нависла загроза російських ударних дронів, передає 24 Канал.
Дивіться також "Шахеди" атакували Україну: де була загроза та які наслідки
Що відомо про вибухи у Сумах?
Близько 12:36 Повітряні сили попередили, що на Суми рухаються БпЛА з північного заходу.
О 12:39 у місті пролунав вибух.
Трохи раніше у Сумах вже було влучання ворожого дрона по об'єкту цивільної інфраструктури. Там виникла пожежа.
Як розповіли мер Артем Кобзар та очільник ОВА Олег Григоров, руйнувань зазнав і житловий сектор у Піщанському старостаті. Там пошкоджено паркани, вікна приватних будинків та автомобілі.
Нагадаємо, що у ніч проти 30 листопада Росія запустила по Україні дві балістичні ракети та 122 дрони. Силам ППО вдалося знешкодити 104 безпілотники.
Що відомо про наслідки атаки Росії на Україну?
- Вночі противник обстріляв Дніпропетровщину. У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА поранена жінка. Також там зайнялися приватний будинок та два легкові автомобілі. По Маломихайлівській громаді Синельниківського району російські війська вдарили дроном, внаслідок чого поранено чоловіка. Його госпіталізували у важкому стані. У Петропавлівській громаді понівечено двоповерховий багатоквартирний будинок. Під обстрілами був і Нікопольський район – там пошкоджено газогін та лінію електропередач. У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура.
- Внаслідок ворожої атаки безпілотників на Харківщині сталися пожежі, постраждав 52-річний чоловік. Окупанти вдарили по селу Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району. Два БпЛА влучили в приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.
- Ворог вдарив по житловому та промисловому сектору Вишгорода. Внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум'я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев'ятиповерхового будинку. Загинув чоловік, ще 19 людей постраждали.