Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росіяни вгатили по центральному ринку Краматорська: спалахнула масштабна пожежа
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Запорізька область активність ворожих БпЛА. Залучено засоби щодо їх збиття. БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід; БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград. БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину. БпЛА на сході Харківщини курсом на захід; БпЛА у центральній частині Полтавщини курсом на Черкащину.
Запорізька область активність ворожих БпЛА. Залучено засоби щодо їх збиття.
БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;
БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.
БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;
БпЛА у центральній частині Полтавщини курсом на Черкащину.