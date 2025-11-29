Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

20:32, 29 листопада

Запорізька область активність ворожих БпЛА. Залучено засоби щодо їх збиття.

20:11, 29 листопада

  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;

  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.

19:42, 29 листопада

БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

18:53, 29 листопада

  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;

  • БпЛА у центральній частині Полтавщини курсом на Черкащину.