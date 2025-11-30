Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону розповів, де ситуація найскладніша, передає 24 Канал.
Яка ситуація після обстрілів?
Найскладніша ситуація з енергетикою у прифронтових і прикордонних областях. Зокрема, у Сумській області.
Буквально кілька годин тому там був черговий удар по підстанції. Є знеструмлення споживачів,
– розповів Зайченко.
Також дуже важка ситуація в Чернігівській області, яка щодня страждає від постійних обстрілів.
Крім того, Харківська, Донецька, Дніпропетровська області. Там теж щодня російські БпЛА, як "Шахеди", так і дрони на оптоволокні, атакують енергооб'єкти.
Важка ситуація продовжує бути й у Києві.
"Ремонтні роботи продовжуються, працюють ремонтні бригади Укренерго та ДТЕК. Надіємося, що найближчим часом ситуація покращиться", – сказав Зайченко.
Ситуація в енергетиці
1 грудня графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг.
29 листопада Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі в кількох областях: у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. Через це понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла.
Водночас 28 листопада повідомляли, що світла буде більше, адже 3 українські АЕС відновили свою потужність.