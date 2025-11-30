Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона рассказал, где ситуация самая сложная, передает 24 Канал.
Смотрите также В Сумах слышали взрыв: город частично обесточен, фиксируют перебои с водоснабжением
Какая ситуация после обстрелов?
Самая сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых и приграничных областях. В частности, в Сумской области.
Буквально несколько часов назад там был очередной удар по подстанции. Есть обесточивание потребителей,
– рассказал Зайченко.
Также очень тяжелая ситуация в Черниговской области, которая ежедневно страдает от постоянных обстрелов.
Кроме того, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области. Там тоже ежедневно российские БпЛА, как "Шахеды", так и дроны на оптоволокне, атакуют энергообъекты.
Тяжелая ситуация продолжает быть и в Киеве.
"Ремонтные работы продолжаются, работают ремонтные бригады Укрэнерго и ДТЭК. Надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится", – сказал Зайченко.
Ситуация в энергетике
1 декабря графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.
29 ноября Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре в нескольких областях: в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Из-за этого более 600 тысяч потребителей остались без света.
В то же время 28 ноября сообщали, что света будет больше, ведь 3 украинские АЭС восстановили свою мощность.