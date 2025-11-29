В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в столице, более 100 тысяч – в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также В результате вражеского обстрела Славутич снова остался без света

Какие последствия атаки на энергетику?

В Минэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже осуществляют там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Во всех регионах Украины 29 ноября применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В Укрэнерго отметили, что эта массированная атака стала седьмой за последние два месяца. Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. По состоянию на 8:30 его уровень был на 2,1% выше, чем в это же время в минувшую субботу – 22 ноября. Причиной является применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов.

Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами. А также, по возможности, перенести энергоемкие процессы на ночные часы.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Какова ситуация со светом в Украине?