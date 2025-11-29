Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у столиці, понад 100 тисяч – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Внаслідок ворожого обстрілу Славутич знову залишився без світла

Які наслідки атаки на енергетику?

У Міненерго повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюють там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України 29 листопада застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В Укренерго зазначили, що ця масована атака стала сьомою за останні два місяці. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 8:30 його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи – 22 листопада. Причиною є застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами. А також, за можливості, перенести енергомісткі процеси на нічні години.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Яка ситуація зі світлом в Україні?