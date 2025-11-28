Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Які наслідки ворожої атаки?

За словами "Чернігівобленерго", внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкта без електропостачання залишився Славутич.

Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки!

– йдеться в повідомленні.

Енергетики додали, що вони розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, вдень 28 листопада серія вибухів прогриміла у Чернігові. За даними місцевої влади, неподалік вулиці Робітничої "Шахед" влучив у гаражі, внаслідок чого виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

Яка зараз ситуація в енергетиці?