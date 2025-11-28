Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
Які наслідки ворожої атаки?
За словами "Чернігівобленерго", внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкта без електропостачання залишився Славутич.
Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки!
– йдеться в повідомленні.
Енергетики додали, що вони розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, вдень 28 листопада серія вибухів прогриміла у Чернігові. За даними місцевої влади, неподалік вулиці Робітничої "Шахед" влучив у гаражі, внаслідок чого виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.
Яка зараз ситуація в енергетиці?
Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, заявив, що енергетична система перебуває в стадії відновлення після атак. Зокрема, цього тижня очікується позитивна динаміка.
За словами посадовця, Київ збільшив об’єми електроенергії. Тепер країна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії.
Наразі найгірша ситуація з електроенергією у прифронтових та прикордонних регіонах. Йдеться про Суми, Полтаву, Харків, Донецьку область.