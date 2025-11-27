Чи експортує Україна електроенергію?

Однак ця інформація є фейковою, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Ворожі TG-канали поширюють відео з "інфографіками", на яких показано, що Україна буцімто експортує електроенергію до ЄС, навіть попри масові відключення світла,

– йдеться у повідомленні.

Але насправді це не так. У Міненерго повідомили, що Україна не експортує електроенергію.

Уся доступна генерація в країні зараз спрямована виключно на покриття внутрішнього споживання. А те, що видають за нібито "експорт", насправді є технічними перетоками між країнами в межах об’єднаної європейської енергосистеми.

Це природний процес, зумовлений законами фізики, а не торгівля електроенергією,

– пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Єдина причина, через яку в Україні відключають світло, – це російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Саме через знищення енергоблоків, підстанцій і мереж виникає дефіцит.

Зауважте! Він який змушує операторів застосовувати графіки відключень.

Чи буде позитивна динаміка щодо відключень світла?

Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, повідомив, що енергетична система в стадії відновлення після атак. Зокрема цього тижня очікується позитивна динаміка.

Крім того, Київ збільшив об’єми електроенергії. Тепер країна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії.

Зверніть увагу! Однак є нюанс – ціни значно виросли. Тому електроенергія не може бути дешевою.

