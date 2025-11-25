Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко озвучив 24 Каналу думку, що якщо ворог продовжить постійно бити по енергосистемі України, то у середньому буде дві – чотири черги. Насамперед це стосується Києва та східних регіонів.

Які будуть графіки вимкнень світла?

Володимир Омельченко зазначив, що графіки відключень посилюються відразу після атак. Тому що відбувається розвантаження атомних блоків, а потім вони знову входять в роботу залежно від ситуації.

Об'єкти ремонтують, але, на жаль, відновлення не може встигати за пошкодженнями. Особливо це стосується теплової генерації, гідроелектростанцій.

Фактично у нас на сьогодні зруйнована росіянами теплова генерація, гідрогенерація. У нас залишилися атомні блоки, децентралізована генерація та імпорт. На це ми можемо розраховувати. Тому, я думаю, що сценаріїв пройти цю зиму без відключень у нас вже немає,

– підкреслив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Після російських ударів буде більше черг на вимкнення електроенергії, а потім ситуація буде трошки стабілізуватися. Ймовірно, далі знову будуть удари. Це буде відбуватися за таким сценарієм.

Якщо окупанти будуть продовжувати регулярні удари по енергосистемі, то в середньому ми матимемо дві – чотири черги на добу. Насамперед це стосується Києва і східних регіонів України. Можливо, Одещина також. На заході України ситуація буде дещо легша. Особливо це стосується Івано-Франківщини, Тернопільщини, Львівщини. Це особливість конфігурації нашої енергетичної системи,

– пояснив експерт.

Де діють аварійні відключення?