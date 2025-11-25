Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко озвучил 24 Каналу мнение, что если враг продолжит постоянно бить по энергосистеме Украины, то в среднем будет две – четыре очереди. Прежде всего это касается Киева и восточных регионов.

Какие будут графики отключений света?

Владимир Омельченко отметил, что графики отключений усиливаются сразу после атак. Потому что происходит разгрузка атомных блоков, а потом они снова входят в работу в зависимости от ситуации.

Объекты ремонтируют, но, к сожалению, восстановление не может успевать за повреждениями. Особенно это касается тепловой генерации, гидроэлектростанций.

Фактически у нас на сегодня разрушена россиянами тепловая генерация, гидрогенерация. У нас остались атомные блоки, децентрализованная генерация и импорт. На это мы можем рассчитывать. Поэтому, я думаю, что сценариев пройти эту зиму без отключений у нас уже нет,

– подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

После российских ударов будет больше очередей на отключение электроэнергии, а потом ситуация будет немножко стабилизироваться. Вероятно, дальше снова будут удары. Это будет происходить по следующему сценарию.

Если оккупанты будут продолжать регулярные удары по энергосистеме, то в среднем мы будем иметь две – четыре очереди в сутки. Прежде всего это касается Киева и восточных регионов Украины. Возможно, Одесская область также. На западе Украины ситуация будет несколько легче. Особенно это касается Ивано-Франковщины, Тернопольщины, Львовщины. Это особенность конфигурации нашей энергетической системы,

– пояснил эксперт.

Где действуют аварийные отключения?