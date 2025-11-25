Какие регионы пострадали больше всего?

Пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве и в Киевской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Из-за российской атаки на утро были обесточены десятки тысяч потребителей в пострадавших регионах:

  • Киевская область – 40 тысяч абонентов;
  • Одесская область – 20 тысяч потребителей;
  • Черниговская область – 13 тысяч украинцев;
  • Днепропетровская область – более 21 тысячи;
  • Харьковская область – более 8 тысяч потребителей.

Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру,
– отметили в Минэнерго.

Как будут отключать свет?

Вследствие сегодняшней и предыдущих массированных атак энергетикам пришлось утром применять аварийные обесточивания:

  • в Киеве;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области.

В дальнейшем ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений,
– сообщили в Укрэнерго.

В остальных регионах Украины в течение всего дня будут действовать графики почасовых отключений света.

  • ГПВ будут применять с 00:00 до 23:59 часов;
  • Объем отключений установлен от 0,5 до 2,5 очередей.

Также по всей стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Важно! Об изменениях в энергоснабжении в течение суток потребители могут узнать на официальных страницах облэнерго своего региона. ️

Какая ситуация в энергосистеме?

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Потребление электроэнергии растет. Сегодня, 25 ноября, в 8:30 оно было на 2,1% выше, чем в понедельник.

Причина увеличения потребления, по словам энергетиков, заключается в применении меньшего по сравнению с концом прошлой недели объема ограничений.

При этом энергетики отмечают экономное использование электроэнергии.

Ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00
– призвали в Укрэнерго.

Стоит знать! Энергетики подчеркивают, что экономия электроэнергии будет способствовать снижению нагрузки на энергосистему и соответственно меньшей продолжительности вынужденных отключений света.

Что известно о ночной атаке России?

  • Россия в течение ночной атаки с 24 на 25 ноября использовала 464 ударные дроны, среди которых около 250 составляли "Шахеды". Кроме БпЛА, оккупанты запустили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", крылатые ракеты "Искандер-К" и "Калибр", а также баллистические "Искандер-М". Часть целей сбить не удалось – зафиксировано 26 попаданий.

  • Больше всего пострадали Киев и область. В столице зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и гражданских объектов. Сообщают о по меньшей мере 13 травмированных людей. Также есть информация о по меньшей мере 6 погибших.

  • Сложная ситуация и в Одесской области. Атака вызвала несколько пожаров, повредила инфраструктурное оборудование. По словам главы ОВА Олега Кипера, известно о шести пострадавших, среди них двое детей.