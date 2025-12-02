Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Читайте также Магамедрасулов получил новое подозрение: помогал с махинациями конвертационным центрам

Почему отца Магамедрасулова освободили из-под стражи?

Печерский суд Киева частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения для отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Сентябра Магамедрасулова освободили под домашний арест.

Прокурор признал, что пока нет необходимости держать мужчину под стражей, однако риски его вмешательства в следствие "этого абсурдного дела" продолжают существовать. В то же время защитники отмечали ухудшение состояния здоровья Магамедрасулова старшего, мол, он потерял зрение на правый глаз и нуждается в срочной операции.

Ранее прокуроры предлагали изменить меру пресечения на стражу с возможностью внесения залога более 900 тысяч гривен. Однако пенсионер не смог бы оплатить его самостоятельно, поэтому суд принял решение о ночном домашнем аресте. ЦПК подчеркивает, что ходатайство было подано именно тогда, когда Киевская апелляция рассматривала жалобу на продление ареста. В организации предполагают, что такие действия имели целью сохранить имидж генпрокурора Кравченко.

В то же время в ЦПД выразили надежду, что вскоре и сам Руслан Магамедрасулов получит изменение меры пресечения. Напомним, что именно он документировал дело Миндича и сделал значительный вклад в его расследование.

Почему задержали Магамедрасулова и его отца?