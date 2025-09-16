Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако по сообщениям СМИ, речь идет о Руслане Магамедрасулове. О деталях дела сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора.

В чем еще подозревают Магамедрасулова?

Следователи объявили новое подозрение одному из руководителей НАБУ, который уже находится под стражей за пособничество России. На этот раз речь идет о его причастности к налоговым махинациям в пользу украинских конвертационных центров.

По данным следствия, весной 2025 года Магамедрасулов получил предложение повлиять на решение Государственной налоговой службы. Речь шла об исключении около десяти компаний из перечня "рисковых". Это дало бы возможность провести финансовые операции почти на 30 миллионов гривен.

Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать чиновнику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тысяч гривен,

– добавили в СБУ.

Расследование установило, что детектив НАБУ использовал свои связи. Подозреваемый обращался за помощью к бывшему высокопоставленному чиновнику налоговой и одному из экс-коллег в правоохранительных органах.

Магамедрасулова подозревают в злоупотреблении влиянием. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о деле Магамедрасулова?