Об участии Магамедрасулова в расследовании коррупционных схем Общественному сообщили источники в НАБУ, передает 24 Канал.

Как Магамедрасулов присоединился к разоблачению сделок в энергетике?

По словам источника, Руслан Магамедрасулов действительно участвовал в этом деле, и именно благодаря его усилиям были собраны важные доказательства.

Как утверждает собеседник, кроме энергетического сектора, дело содержит эпизоды, связанные и с оборонной сферой.

Там большая структура преступной организации, и большее количество участников этого преступления было привлечено к сфере энергетики, а в оборонке – меньшее количество,

– объяснил собеседник.

Чем известен Руслан Магамедрасулов?

Магамедрасулов возглавляет региональный отдел НАБУ. Летом СБУ сообщила ему о подозрении в преступлениях против национальной безопасности.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП, ссылаясь на якобы российское влияние на ведомства.

После массовых протестов и критики со стороны Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов. Руслан Магамедрасулов и его 65-летний отец до сих пор находятся под арестом.

Они не признают вины, а сам Магамедрасулов и его адвокаты заявляют, что уголовные дела против них открыты с целью давления на НАБУ и дискредитации Бюро.

Коррупционные сделки в сфере энергетики: что известно?