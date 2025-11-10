Про участь Магамедрасулова у розслідуванні корупційних схем Суспільному повідомили джерела в НАБУ, передає 24 Канал.

Як Магамедрасулов долучився до викриття оборудок в енергетиці?

За словами джерела, Руслан Магамедрасулов дійсно брав участь у цій справі, і саме завдяки його зусиллям були зібрані важливі докази.

Як стверджує співрозмовник, окрім енергетичного сектору, справа містить епізоди, пов'язані і з оборонною сферою.

Там велика структура злочинної організації, і більша кількість учасників цього злочину була залучена до сфери енергетики, а в оборонці – менша кількість,

– пояснив співрозмовник.

Чим відомий Руслан Магамедрасулов?

Магамедрасулов очолює регіональний відділ НАБУ. Улітку СБУ повідомила йому про підозру у злочинах проти національної безпеки.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон, що фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП, посилаючись на нібито російський вплив на відомства.

Після масових протестів і критики з боку Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів. Руслан Магамедрасулов і його 65-річний батько досі перебувають під арештом.

Вони не визнають провини, а сам Магамедрасулов та його адвокати заявляють, що кримінальні справи проти них відкриті з метою тиску на НАБУ та дискредитації Бюро.

Корупційні оборудки у сфері енергетики: що відомо?