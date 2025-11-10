Про участь Магамедрасулова у розслідуванні корупційних схем Суспільному повідомили джерела в НАБУ, передає 24 Канал.
Як Магамедрасулов долучився до викриття оборудок в енергетиці?
За словами джерела, Руслан Магамедрасулов дійсно брав участь у цій справі, і саме завдяки його зусиллям були зібрані важливі докази.
Як стверджує співрозмовник, окрім енергетичного сектору, справа містить епізоди, пов'язані і з оборонною сферою.
Там велика структура злочинної організації, і більша кількість учасників цього злочину була залучена до сфери енергетики, а в оборонці – менша кількість,
– пояснив співрозмовник.
Чим відомий Руслан Магамедрасулов?
Магамедрасулов очолює регіональний відділ НАБУ. Улітку СБУ повідомила йому про підозру у злочинах проти національної безпеки.
Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон, що фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП, посилаючись на нібито російський вплив на відомства.
Після масових протестів і критики з боку Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів. Руслан Магамедрасулов і його 65-річний батько досі перебувають під арештом.
Вони не визнають провини, а сам Магамедрасулов та його адвокати заявляють, що кримінальні справи проти них відкриті з метою тиску на НАБУ та дискредитації Бюро.
Корупційні оборудки у сфері енергетики: що відомо?
У понеділок, 10 листопада НАБУ та САП заявили про масштабну спецоперацію з викриття корупції в енергетичному секторі.
За даними слідства, детективи задокументували діяльність впливової злочинної організації, яка вибудувала масштабну схему контролю над стратегічними підприємствами, зокрема АТ "Енергоатом".
Розслідування тривало 15 місяців, за цей час детективи прослухали понад тисячу аудіозаписів.
НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95". За даними ЗМІ, він залишив Україну за кілька годин до слідчих дій.
На розслідування відреагував і президент Володимир Зеленський, він наголосив на важливості боротьби з корупцією в енергетиці та закликав усіх посадовців співпрацювати з антикорупційними органами.