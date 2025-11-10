Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Що знайшли під час обшуків у межах операції "Мідас"?

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики слідчі знайшли блокнот з ворожим тисненням.

На обкладинці витиснено слова "Служба безпеки президента Росії" та відповідна символіка.

Блокнот служби безпеки Путіна / Фото НАБУ

Окрім того, на полицях помітно російськомовну літературу.

Інші деталі справи