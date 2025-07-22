Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о деле Магамедрасулова?

Сообщается, что суд отправил Руслана Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права внесения залога. Защита заявляет, что решение незаконно и будет подавать апелляцию.

Напомним, Магамедрасулова подозревают в том, что он имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией. По данным правоохранителей, чиновник НАБУ выступал посредником в продаже партий технической конопли в Дагестан.

Добавим. В НАБУ убеждают, что коноплю продавали в Узбекистан, а не в Дагестан. Там действует соответствующая государственная программа. В обнародованном СБУ разговоре название страны звучит нечетко.

Кроме того, в СБУ говорят, что подозреваемый был в тесном контакте с нардепом-беглецом с ОПЗЖ Федором Христенко. Тот связан со спецслужбами России и, как было обнаружено, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ.

Отец чиновника НАБУ имеет гражданство России. Однако Магамедрасулов не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

Также 22 июля суд избрал меру пресечения работнику НАБУ Антону Олейнику – личное обязательство. Ни сторона обвинения, ни сторона защиты по этому постановлению комментарии не предоставили.